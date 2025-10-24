В Пензе продолжает разрушаться «Добрый Ангел Мира»

24.10.2025 | 15:36

В Пензе продолжает разрушаться памятник «Добрый Ангел Мира», установленный на площади Маршала Жукова неподалеку от здания городской администрации.

Судя по сделанным на месте снимкам, основание колонны, где размещены плиты с надписями, потрескалось, полусфера, по которой «движется» ангел, испещрена дырами, некоторые элементы конструкции отсутствуют.

Почему на этот объект никто не обращает внимания, неизвестно.

Между тем пензенцы уже жаловались на состояние скульптуры. В августе 2025 года замглавы администрации города Ильдар Усманов уточнил, что объект значится в реестре муниципального имущества, его обслуживанием должен заниматься «Пензавтодор». По его словам, специалисты следят за памятниками, в плановом режиме проводят их помывку и текущий ремонт.

Скульптура «Добрый Ангел Мира» была открыта 4 февраля 2009 года в рамках празднования 70-летия Пензенской области. Автор - член Российской академии художеств Петр Стронский.

Памятник представляет собой 10-метровую колонну в классическом стиле, увенчанную бронзовой фигурой ангела с голубем в руках (ее высота - 3,5 метра). Ангел как бы движется по полусфере, которая символизирует Землю, и выпускает голубя - это олицетворение надежды на мир во всем мире, единение людей разных вероисповеданий, государств и национальностей.