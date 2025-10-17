История Пензы: На Измайлова установлен памятник легендарной «полуторке»

17.10.2025 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Больше всего памятников в Пензе посвящено Великой Отечественной войне. Есть среди них и необычные, как, например, монумент около «Автоколонны № 1546». Он появился здесь в 2010 году.

Автомобиль был восстановлен энтузиастами буквально за несколько дней.

Полное название композиции звучит как «Автомобиль фронтовых дорог и ветеран послевоенных пятилеток». Сама машина довольно необычной комплектации: она была создана на базе ЗиС-5, но в годы войны пришлось ее переоснастить - в основном из-за дороговизны деталей.

В результате кабины обшивали деревянными рейками, «дворники» ставили фанерные, а тормоза действовали только на задние колеса. Но при этом с каждой машины удавалось экономить до 100 килограммов дефицитной стали, которая шла на танки и самолеты.

Помимо этого, за счет снижения веса у автомобиля увеличилась скорость, что в условиях фронта признавалось преимуществом. Именно на таком транспорте красноармейцы возили снаряды и раненных, медикаменты, хлеб в блокадный Ленинград. Так что «УралЗИС» - действительно ветеран фронтовых дорог.

Добрую службу он сослужил и после войны - на уборке урожая, на стройках и прочих работах. Правда, водителям приходилось туго. В жару в кабине царила сильнейшая духота, а зимой ездить без теплой шубы было практически невозможно.