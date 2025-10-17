Сетевое издание|18+|Пятница|17 окт 2025|08:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |

История

История Пензы: На Измайлова установлен памятник легендарной «полуторке»

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Больше всего памятников в Пензе посвящено Великой Отечественной войне. Есть среди них и необычные, как, например, монумент около «Автоколонны № 1546». Он появился здесь в 2010 году.

Автомобиль был восстановлен энтузиастами буквально за несколько дней.

Полное название композиции звучит как «Автомобиль фронтовых дорог и ветеран послевоенных пятилеток». Сама машина довольно необычной комплектации: она была создана на базе ЗиС-5, но в годы войны пришлось ее переоснастить - в основном из-за дороговизны деталей.

В результате кабины обшивали деревянными рейками, «дворники» ставили фанерные, а тормоза действовали только на задние колеса. Но при этом с каждой машины удавалось экономить до 100 килограммов дефицитной стали, которая шла на танки и самолеты.

Помимо этого, за счет снижения веса у автомобиля увеличилась скорость, что в условиях фронта признавалось преимуществом. Именно на таком транспорте красноармейцы возили снаряды и раненных, медикаменты, хлеб в блокадный Ленинград. Так что «УралЗИС» - действительно ветеран фронтовых дорог.

Добрую службу он сослужил и после войны - на уборке урожая, на стройках и прочих работах. Правда, водителям приходилось туго. В жару в кабине царила сильнейшая духота, а зимой ездить без теплой шубы было практически невозможно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети