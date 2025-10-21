Культура

На улице Карла Маркса разрушилась часть памятника архитектуры

В центре Пензы разрушилась часть памятника градостроительства и архитектуры - подпорная стенка террасы с фасадом на пересечении улиц К. Маркса и Московской.

Сигнал об происшествии поступил в областное министерство по охране памятников истории и культуры. Специалисты выясняют обстоятельства, при которых был поврежден объект культурного наследия.

«По результатам проверки к собственнику будут применены меры в рамках действующего законодательства», - заявили в министерстве.

В ведомстве напомнили: именно на собственника возложена обязанность поддерживать объект культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. За ее неисполнение предусмотрены крупные штрафы.

Террасу соорудили в 1892 году. Планы на объект менялись несколько раз: первоначально (в 1881-м) ремесленное общество предлагало создать там часовню памяти царя-освободителя Александра II, потом (в 1892-м) была идея построить террасу с подпорной стенкой при благоустройстве Соборной площади. В 1899-м думали о часовне в нижнем помещении и памятнике - бюсте Александра II наверху.

«Сооружение террасы - промежуточный вариант, итог определенного компромисса, достигнутого городским сообществом», - сообщали ранее в министерстве по охране памятников истории и культуры.

Особенности памятника, которые составляют предмет охраны, - местоположение, терраса в форме усеченной пирамиды с подпорной стенкой из бутового камня, исторические (конца ХIХ века) габариты и расположение дверных и оконного проемов, карниз полуциркульной формы, парапетные тумбы по углам террасы и длине подпорной стенки, чугунное ограждение по периметру с крестообразным узором сверху и снизу, ограждение подпорной стенки с узором в виде рыбной чешуи и др.

О включении террасы и подпорной стенки в единый реестр объектов культурного наследия было объявлено в январе 2024 года.

Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
