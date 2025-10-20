Сетевое издание|18+|Понедельник|20 окт 2025|08:55
История Пензы: Самый известный мемориал на Маяке стоит около ТЮЗа

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В микрорайоне Маяк нет ни одного классического памятника, зато здесь можно отыскать скульптурные композиции. Самая большая располагается на улице Тарханова, рядом со строением № 10.

Огромный монумент посвящен Великой Отечественной войне, а если точнее, то рабочим фабрики «Маяк революции», которые отдали свои жизни за освобождение Родины. Всего на плитах в алфавитном порядке высечено 136 фамилий.

Многие из пензенцев сражались под Москвой, били противника подо Ржевом, умирали с голоду, но не сдавали Ленинград, горели в танках на Курской дуге, несли свободу Европе и, наконец, штурмовали Берлин.

У каждого солдата своя судьба, достойная драматического романа. Суровый воин, изображенный на мемориале, в руке крепко сжимает оружие.

Если приглядеться, по пазам на стволе можно определить, что это пистолет-пулемет Шпагина, знаменитый ППШ, который спас от смерти не одну тысячу солдатских жизней. Справа композицию венчает орден Отечественной войны - тоже символ той страшной эпохи.

Мемориал «Рабочим фабрики, не вернувшимся с полей битв 1941-1945 гг.» в отличном состоянии, за ним следят, по праздникам здесь возлагают венки и цветы. Наверное, это самый известный памятник на Маяке.

