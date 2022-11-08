В Заречном мобилизация до сих пор сказывается на движении автобусов

08.11.2022 | 16:09

В Заречном транспорт, как прежде, ходит по графику выходного дня. Ранее интервал движения автобусов изменили в связи с мобилизацией.

Машины задействовали в перевозке призванных в ряды ВС РФ.

Вопрос, когда транспорт вернется к «домобилизационному графику», задал горожанин на странице главы Заречного Олега Климанова в соцсети «ВКонтакте».

«Мобилизация завершена, автобусы, вероятно, высвободились, но по маршруту № 103 они все так же ходят один раз в час, что крайне неудобно. Обращу внимание, что нечто подобное произошло и после ковида: режим повышенной готовности снят, но МП «Автотранс» не спешит возвращать автобусы на 102-й маршрут. При этом цены на проезд, несмотря на ухудшение качества транспортного обслуживания, почему-то не снижаются», - высказался мужчина.

Ему ответил начальник МП «Автотранс» закрытого города Эдуард Кузовков. Он отметил, что «мобилизационный» режим движения продлили до конца ноября, поэтому в ближайшее время на линию продолжит выходить меньшее число машин.

«Но из-за закрытия дачного сезона появилась возможность в выходные дни запустить автобусы в Пензу по зимнему графику, т. е. раз в полчаса», - написал Кузовков.

В Пензе в начале октября также был введен «мобилизационный» график движения транспорта. Автобусы пускали в режиме выходного дня, а маршрутки и троллейбусы сохранили прежний интервал.