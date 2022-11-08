В Пензе состоится торжественное открытие школы № 25

В Пензе школу № 25 собираются торжественно открыть после проведенного ремонта. Мероприятие запланировано на 9 ноября.
Об этом сообщается на странице Управления образования г. Пензы в соцсети «ВКонтакте».
8-го числа в учреждении с проверкой побывала начальник управления образования города Алла Маркова. Она осмотрела помещения, холлы, классы, пищеблок и столовую.
Школу закрыли в августе, за две недели до начала учебного года, когда на фасаде обнаружили трещины. Выяснилось, что стена лопнула из-за воды в подвале, разрушающей фундамент.
Специалисты утеплили фасад, усилили стену. Сейчас угрозы жизни и здоровью детей нет.
В образовательном учреждении - 441 ученик. Всех перевели в школу № 28. Там ребята ждали окончания ремонтных работ.
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