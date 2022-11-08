Общество

В Пензе состоится торжественное открытие школы № 25

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В Пензе школу № 25 собираются торжественно открыть после проведенного ремонта. Мероприятие запланировано на 9 ноября.

Об этом сообщается на странице Управления образования г. Пензы в соцсети «ВКонтакте».

8-го числа в учреждении с проверкой побывала начальник управления образования города Алла Маркова. Она осмотрела помещения, холлы, классы, пищеблок и столовую.

Школу закрыли в августе, за две недели до начала учебного года, когда на фасаде обнаружили трещины. Выяснилось, что стена лопнула из-за воды в подвале, разрушающей фундамент.

Специалисты утеплили фасад, усилили стену. Сейчас угрозы жизни и здоровью детей нет.

В образовательном учреждении - 441 ученик. Всех перевели в школу № 28. Там ребята ждали окончания ремонтных работ.

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Источник — фото vk.com/public209414329
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