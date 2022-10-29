Школа № 25 в Пензе откроется в начале второй четверти

29.10.2022 | 18:00

Со второй четверти двери школы № 25 откроются для учеников. К началу ноября здание образовательного учреждения будет готово функционировать в прежнем режиме. Ремонтные работы, по словам чиновников, завершат в срок.

«Основная причина была не в том, что разрушается стена, а в том, что вода в подвале разрушает фундамент, потому и стена лопается. Проект на водоотведение уже готов», - сообщил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

За две недели до начала учебного года было принято решение о приостановке эксплуатации здания. 441 ребенка (состав школы) перевели в 28-ю, а здесь ввели режим повышенной готовности. Он позволил на особых условиях в кратчайшие сроки провести комплекс мероприятий.

«Кроме того, что сделан фасад, внутри, под утеплителем, сделано усиление стены, которое позволит быть уверенными, что угрозы для жизни и здоровья детей нет», - пояснил Александр Басенко.

Родителей учеников пригласили на встречу с мэром, чтобы они из первых рук получили хорошие новости.

«Очень рады, что возвращаемся к себе, это просто наш дом. За одну четверть все сделали», - отметила горожанка Татьяна Борисова.

Работы по водоотведению собираются начать в ноябре - они на образовательном процессе не скажутся. В планах значатся и более масштабные мероприятия.

«Углубление использовать, чтобы попробовать вместить спортивный зал и на втором этаже - столовую», - наметил Александр Басенко.

«Нужно будет потратить время на проектно-сметную документацию, сделать все качественно, отработать все моменты, чтобы потом, когда уже выйдем на реконструкцию школы, не было проблем», - уточнила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

Разработка документации намечена на 2023 год.