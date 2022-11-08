В областной больнице появились новые стерилизаторы по 1,5 млн рублей

В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко к семи имеющимся стерилизаторам приобретены еще два паровых горизонтальных автоматических аппарата отечественного производства объемом по 100 литров.
В новых агрегатах используется технология стерилизации насыщенным водяным паром при высоком давлении. Таким способом обрабатывают инструменты и материалы для перевязочных и процедурных кабинетов, операционного блока, клинической лаборатории и других подразделений.
Стоимость каждого стерилизатора составляет свыше 1 млн 500 тысяч рублей.
Стационар крупнейшей больницы региона рассчитан на 930 коек круглосуточного пребывания. За один рабочий день через центральную стерилизационную проходят обработку около 1 400 изделий медицинского назначения.
Два новых стерилизатора существенно помогут распределить нагрузку, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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