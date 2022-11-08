В областной больнице появились новые стерилизаторы по 1,5 млн рублей

08.11.2022 | 16:32

В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко к семи имеющимся стерилизаторам приобретены еще два паровых горизонтальных автоматических аппарата отечественного производства объемом по 100 литров.

В новых агрегатах используется технология стерилизации насыщенным водяным паром при высоком давлении. Таким способом обрабатывают инструменты и материалы для перевязочных и процедурных кабинетов, операционного блока, клинической лаборатории и других подразделений.

Стоимость каждого стерилизатора составляет свыше 1 млн 500 тысяч рублей.

Стационар крупнейшей больницы региона рассчитан на 930 коек круглосуточного пребывания. За один рабочий день через центральную стерилизационную проходят обработку около 1 400 изделий медицинского назначения.

Два новых стерилизатора существенно помогут распределить нагрузку, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.