Реконструкция дороги в Арбекове вышла в финальную стадию

08.11.2022 | 18:30

1 823 метра - протяженность участка реконструированной магистрали. На проспекте Строителей работы вышли на завершающий этап - осталось навести дорожный марафет, и дело за благоустройством: необходимо расставить знаки, разровнять привезенный грунт. Тогда можно будет принимать объект.

«В рамках исполнения данного проекта выполнены все коммуникации (вынос, защита), сделаны проезжая часть, тротуары с двух сторон, уличное освещение. Количество полос увеличили до шести с разделительной полосой», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Для района, который активно разрастается, появление современной дорожной инфраструктуры было просто необходимо, иначе транспортный коллапс стал бы постоянным спутником пензенцев. К строительным работам приступили в 2021 году, в октябре 2022-го открыли для движения участок вдоль библиотеки.

В рамках реконструкции проложили новую линию для электрического транспорта. Пока что она завершается у кольцевой на пересечении проспекта Строителей и Ладожской улицы.

«В планах - продлить контактную сеть до следующего кольца (перекресток с улицей 65-летия Победы). Глава администрации города такое задание дал, приступим», - добавил Вадим Астафьев.

Чтобы у жителей Дальнего Арбекова появилась дорога, соответствующая всем стандартам, потребовалось около 360 миллионов рублей - столько потратили на реконструкцию объекта.