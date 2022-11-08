Общество

Реконструкция дороги в Арбекове вышла в финальную стадию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


1 823 метра - протяженность участка реконструированной магистрали. На проспекте Строителей работы вышли на завершающий этап - осталось навести дорожный марафет, и дело за благоустройством: необходимо расставить знаки, разровнять привезенный грунт. Тогда можно будет принимать объект.

«В рамках исполнения данного проекта выполнены все коммуникации (вынос, защита), сделаны проезжая часть, тротуары с двух сторон, уличное освещение. Количество полос увеличили до шести с разделительной полосой», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Для района, который активно разрастается, появление современной дорожной инфраструктуры было просто необходимо, иначе транспортный коллапс стал бы постоянным спутником пензенцев. К строительным работам приступили в 2021 году, в октябре 2022-го открыли для движения участок вдоль библиотеки.

В рамках реконструкции проложили новую линию для электрического транспорта. Пока что она завершается у кольцевой на пересечении проспекта Строителей и Ладожской улицы.

«В планах - продлить контактную сеть до следующего кольца (перекресток с улицей 65-летия Победы). Глава администрации города такое задание дал, приступим», - добавил Вадим Астафьев.

Чтобы у жителей Дальнего Арбекова появилась дорога, соответствующая всем стандартам, потребовалось около 360 миллионов рублей - столько потратили на реконструкцию объекта.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте