Пензенцам напомнили, кому положена двойная пенсия по старости

08.11.2022 | 13:48

Более 52 тысяч жителей Пензенской области получают повышенную страховую пенсию по старости. В этом году прибавка назначена почти 4,2 тысячи человек.

Повышенная пенсия устанавливается с юбилейной даты, когда гражданину исполняется 80 лет. Она назначается автоматически, подавать заявление в пенсионный фонд не надо.

В 2022 году размер фиксированной выплаты для всех граждан, получающих страховую пенсию по старости, составляет 7 220,74 рубля, а для людей старше 80 лет - 14 441,48 рубля, то есть вдвое больше.

Если гражданин получает пенсию по потере кормильца и достигает 80-летнего возраста, специалисты рассчитывают более благоприятный вариант пенсионного обеспечения. Если ему выгоднее с пенсии по потере кормильца перейти на страховую по старости (с учетом повышенной фиксированной выплаты), то перевод будет произведен автоматически.

В 2022 году такие расчеты были проведены в отношении более 1 600 пензенцев. В результате почти 400 получателей перешли на страховую пенсию по старости.

Тем, кто получает не страховую, а государственную пенсию по старости, по достижении 80 лет необходимо подать заявление. Это можно сделать онлайн в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

«Обращаем внимание, что инвалиды I группы уже получают выплату к пенсии в повышенном размере, поэтому им после 80 лет увеличение пенсии не производится. Оно может быть произведено только по одному из оснований: или достижение возраста 80 лет, или установление I группы инвалидности», - напомнили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.