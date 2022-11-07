Житель Средней Елюзани возил пассажиров без лицензии

54-летний житель Средней Елюзани решил заработать на пассажирских перевозках, однако не учел, что заниматься ими без лицензии нельзя. В дело вмешалось Нижне-Волжское управление Ространснадзора.
Мужчина попался на нарушении закона в августе. Когда на трассе М5 «Урал» остановили для проверки его Volkswagen, внутри находились 7 пассажиров. Выяснилось, что они заплатили водителю по 300 рублей, чтобы добраться из Пензы до Средней Елюзани.
Управление Ространснадзора обратилось в мировой суд с заявлением о привлечении сельчанина к предусмотренной законом ответственности.
Мужчина признал вину и заявил о раскаянии в содеянном.
Суд учел, что нарушитель нигде не работает и находится в тяжелом материальном положении, поэтому оштрафовал его только на 25 000 рублей.
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