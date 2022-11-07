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Общество

Только 41% пензенских семей может позволить себе снимать квартиру

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В Пензенской области аренда квартиры доступна менее половине семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми.

Таковы данные экспертов ria.ru. Они обнародовали рейтинг регионов РФ по доступности аренды жилья.

В качестве индикатора взяты семьи, которые могут себе позволить ежемесячные повседневные расходы и некоторые дополнительные и после всех этих трат способны оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры.

«Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% - на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки взяты за январь - сентябрь индивидуально для каждого региона», - пояснили специалисты.

В рейтинге Пензенская область находится на 28-м месте. Согласно выводам экспертов, 41,1% семей имеет возможность снимать жилье. Сумма семейного дохода, необходимого для оплаты аренды и повседневных расходов, - 62 900 рублей.

На первые три места в списке попали Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО и Ханты-Мансийский АО - Югра. В этих регионах доля семей, которые могут себе позволить расходы на съемную двушку, колеблется от 69,6% до 56,7%.

Меньше всего семей, доход которых потянет траты на аренду, в Чеченской Республике (17,0%) и Кабардино-Балкарской Республике (15,4%).

«Эксперты отмечают, что доступность аренды жилья в 2022 году оказалась ниже, чем в допандемийном 2019-м. В среднем по России необходимый бюджет семьи, согласно исследованию, превысил 90 тысяч рублей (в 2021 году - чуть больше 73 тысяч, в 2019-м - 80 тысяч)», - пишет ria.ru.

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