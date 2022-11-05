Раскрыто содержимое несессеров пензенских призывников

05.11.2022 | 12:32

Специалисты портала «Объясняем. Пензенская область» продолжают отвечать на вопросы, касающиеся частичной мобилизации и планового призыва.

В частности, они рассказали, что содержится в несессере, который выдают военнослужащим по призыву в военкомате.

«В наборе есть бритвенный станок и сменные кассеты к нему, зубная щетка, мыло, гель для бритья, лосьон после бритья, расческа, складной стакан с крышкой, полотенце, противогрибковый гель, гель для стирки вещей и другие предметы личной гигиены», - перечислили эксперты.

Также они рассказали, предусмотрены ли для новобранцев увольнительные.

«Военнослужащий имеет право на одну увольнительную в неделю на усмотрение командира и при отсутствии дисциплинарных взысканий», - говорится в ответе.

Осенний призыв проходит с 1 ноября по 31 декабря. Из Пензенской области планируется призвать около 1 000 мужчин. Солдат могут направить в любую точку России, за исключением областей, которые попали в зону проведения СВО. Однако возможна отправка в приграничные территории (Белгородскую, Ростовскую, Курскую области).