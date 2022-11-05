Общество

Кому увеличат размер выплат в 2023 году

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С января 2023 года финансовое положение миллионов россиян улучшится.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, это произойдет благодаря увеличению минимального размера оплаты труда с 15 279 до 16 242 рублей.

С 1 января 2023 года повысятся практически все социальные пособия для пенсионеров и семей с детьми.

«С 1 января следующего года минимальной размер оплаты труда может составить 16 242 рубля в месяц», - цитирует «Парламентская газета» члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

Сенатор Бибикова отметила, что повышение МРОТ коснется почти каждой российской семьи.

«На прибавку в своем бюджете могут рассчитывать многие россияне: те, кто будет находиться на больничном, семьи с новорожденными, пенсионеры», — сообщила газете зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

С 1 января 2023 года будут проиндексированы и пенсии. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в целом по стране увеличится до 21 864 рублей.

В настоящий момент средний размер выплат неработающих пензенцев после июньской 10-процентной индексации пенсий составляет 18 637,82 рубля, сообщало региональное отделение ПФР.

В Минтруде отметили, что повышение пенсий в 2023 году составит 4,8 процента. Показатель был рассчитан на основе прогноза Минэкономразвития не ниже уровня инфляции.

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