В пензенском детском саду провели праздничный концерт

04.11.2022 | 18:30

Воспитанники нескольких групп пензенского детского сада № 8 подготовили большую концертную программу в честь Дня народного единства.

Стихи, песни, танцы - все посвящено родной стране. В дошкольном учреждении считают, что патриотов необходимо воспитывать с ранних лет. Уроки мужества и подобные концерты помогают привить детям любовь к Родине.

«Очень важно с самого детства, чтобы ребенок осознал себя частью большой могучей страны, где готовы всегда прийти на помощь независимо от национальностей», - пояснила воспитатель детского сада Дарья Зюзина.

Все костюмы и реквизит сотрудники дошкольного учреждения сделали сами.