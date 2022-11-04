Эхо незаконных премий: школе № 77 вернут прежний статус

04.11.2022 | 12:58

В Пензе вновь изменится статус школы № 77, расположенной на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ.

31 октября глава администрации Пензы Александр Басенко подписал постановление о создании с 1 января 2023 года муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 77 г. Пензы». До этого школа некоторое время была не бюджетной, а казенной.

Учредителем будет являться город.

Ранее сообщалось, что СОШ пришлось перевести в статус казенного учреждения (единственного среди школ в Пензе), чтобы не приостанавливать финансирование и в рамках закона выделять средства на проведение и оплату различных мероприятий.

В сентябре школе № 77 из городского бюджета выделили 5 млн рублей в счет погашения кредиторской задолженности по оплате продуктов питания. Она образовалась из-за нарушения бюджетного законодательства. В частности, руководство допускало выдачу зарплат и премий «без источника финансирования».

«Они брали средства, предназначенные на продукты питания, и выплачивали премии», - уточнила начальник финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина, пояснив, что задолженность в 5 млн фиксировалась на 1 января 2022 года.

Управление образования направило материалы по деятельности уже бывшего руководителя школы в правоохранительные органы.