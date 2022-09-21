В пензенской школе деньги на продукты питания тратили на премии

21.09.2022 | 14:37

Из бюджета Пензы необходимо выделить 5 млн рублей школе № 77 в счет погашения образовавшейся кредиторской задолженности по продуктам питания.

Об этом сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на заседании комиссии городской думы в среду, 21 сентября.

По ее словам, в школе были установлены факты нарушения бюджетного законодательства. В частности, руководство допускало выплату зарплат и премий «без источника финансирования».

«Они брали средства, предназначенные на продукты питания, и выплачивали премии», - уточнила Ольга Завьялкина, пояснив, что задолженность в 5 млн фиксировалась на 1 января 2022 года.

Поставщик обратился в суд. Чтобы не приостанавливать финансирование образовательного учреждения и в рамках закона выделять ему средства на проведение и оплату различных мероприятий, школу перевели в статус казенного учреждения (это единственная школа в Пензе с таким статусом).

Управление образования направило материалы по деятельности уже бывшего руководителя школы в правоохранительные органы.

«Ситуация никак не повлияла на учебный процесс и комфортное пребывание детей в школе», - подчеркнула Ольга Завьялкина.

Депутаты проголосовали за выделение средств, окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.