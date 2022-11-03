Общество

Зареченские автобусы оснастили системами позиционирования

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От неприятных ситуаций никто из работников общественного транспорта не застрахован, а вот избежать возможных последствий деятельности дебоширов теперь будет проще водителям и кондукторам зареченских автобусов.

Транспортные средства решили оснастить системой позиционирования.

«Водитель останавливает автобус, потому что ему сигнализирует кондуктор о нештатной ситуации в салоне. Кондуктора он бросить не может, пассажиров - тоже, выходит и начинает разбираться. Бывает, доходит до того, что получает телесные повреждения от людей, которые ведут себя неадекватно», - рассказал начальник отдела эксплуатации МП «Автотранс» Игорь Калячкин.

«В случае нарушения общественного порядка и других противоправных действий в общественном транспорте водитель или кондуктор может воспользоваться экстренным вызовом группы задержания Росгвардии, которая получит сигнал с точным местоположением автобуса. В кратчайший срок экипаж Росгвардии прибудет на место и примет меры по задержанию правонарушителя», - сообщил начальник ОВО по ЗАТО Заречный Управления Росгвардии по Пензенской области Сергей Семенов.

Система позиционирования, с которой интегрируется кнопка тревожной сигнализации, установлена пока в пяти машинах, курсирующих по маршруту Заречный - Пенза.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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