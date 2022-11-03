Общество

Родственникам мобилизованных ответили, стоит ли ждать подъемных

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В четверг, 3 ноября, правительство Пензенской области в очередной раз ответило на вопрос, стоит ли мобилизованным ждать подъемных от региона. Ситуация не изменилась.

«Почему в нашем регионе нет подъемных??? В других городах есть, а в нашем нет? Мы в какой-то другой стране живем? Вроде как Родину одну защищаем, а получается как???» - поинтересовалась пользовательница Ольга Гусева на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель областного правительства, как и раньше, ответил, что никакие региональные выплаты тем, кто призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, по действующему законодательству не положены.

«Если на региональном уровне будет введена новая мера социальной поддержки, то граждане будут проинформированы об этом через средства массовой информации», - говорится в сообщении.

В период с 10 по 20 ноября на расчетные счета мобилизованных должна прийти зарплата за октябрь. Всем положено как минимум по 195 тысяч рублей за месяц. Сумма рассчитывается с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего.

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