Общество

В Пензенской области расширят список участников СВО

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В Пензенской области в перечень участников специальной военной операции собираются добавить еще несколько категорий. Соответствующий законопроект размещен на сайте регионального парламента.

К ним будут относиться те, кто принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Их называют ополченцами.

На членов семей ополченцев будут распространяться льготы, которыми сейчас пользуются участники СВО. Это 50%-я компенсация расходов на ЖКУ, ежемесячная выплата на проезд в общественном транспорте (1 080 руб.), единовременная денежная выплата несовершеннолетним детям, компенсация расходов на обучение по программам среднего профессионального образования; обеспечение питанием в образовательных организациях, отдых и оздоровление детей, бесплатные или льготные занятия в спортивных секциях.

По предварительной информации, в период проведения СВО в апреле 2022 года погиб 1 ополченец, у которого остался несовершеннолетний ребенок 2013 года рождения.

На финансирование мер поддержки в этом году начиная с мая потребуется 1 млн 65,9 тыс. рублей из бюджета. Вероятная потребность в 2026-м и 2027-м составит по 25,9 тыс. руб. ежегодно.

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