Разъяснена информация о зависимости выплат от места службы

Специалисты портала «Объясняем.рф» ответили на очередные вопросы россиян, которые касаются мобилизованных граждан.
Будут ли платить 195 тысяч рублей в месяц всем военнослужащим, вне зависимости от того, где они несут службу?
Данные выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции.
Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего.
Президентом РФ подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации.
Проводится ли мобилизованным дактилоскопия?
Нет, дактилоскопия призванным по мобилизации не проводится.
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