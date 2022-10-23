Разъяснена информация о зависимости выплат от места службы

23.10.2022 | 18:09

Специалисты портала «Объясняем.рф» ответили на очередные вопросы россиян, которые касаются мобилизованных граждан.

Будут ли платить 195 тысяч рублей в месяц всем военнослужащим, вне зависимости от того, где они несут службу?

Данные выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции.

Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего.

Президентом РФ подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации.

Проводится ли мобилизованным дактилоскопия?

Нет, дактилоскопия призванным по мобилизации не проводится.