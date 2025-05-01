В мэрии рассказали, как идет ремонт дороги на проспекте Победы

01.05.2025 | 09:48

На проспекте Победы отремонтировали отрезок дороги от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Буратино». Об этом рассказали в администрации Пензы.

Площадь ремонта составила более 23 000 кв. м. Далее по плану - привести в порядок еще три участка: от улицы Беляева до Соборной мечети (проспект Победы, 75м), от Лозицкой до Минской и съезд с проспекта на улицу Ульяновскую в районе автозаправочной станции.

В Пензе не стали отменять традиционный парад на День Победы. Он, как обычно, пройдет 9 мая у Монумента воинской и трудовой славы.

Как правило, в параде принимают участие курсанты ПАИИ, представители правоохранительных структур, казачьих объединений, общественных и молодежных организаций, члены юнармии и бойцы подразделения «Тигр».

Шествия участников акции «Бессмертный полк» и традиционной легкоатлетической эстафеты в этом году не будет. Такое решение оперативный штаб принял с учетом текущей обстановки.