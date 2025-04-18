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Общество

Разработан порядок предоставления 1 млн рублей работникам культуры

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В Пензенской области готовятся утвердить порядок предоставления компенсационной выплаты работникам культуры, переехавшим в села, поселки или города, где проживает до 50 000 человек. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о единовременной выплате в размере 1 млн рублей.

В регламенте оговорено, что получателями этой суммы могут стать граждане РФ, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, переехавшие в вышеназванные пункты и заключившие трудовой договор с учреждением культуры, подведомственным региональному минкульту, или органом местного самоуправления, при условии нормальной продолжительности рабочего времени.

Для оформления выплаты претендент должен подать в минкульт следующие документы:

- личное заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность;

- заверенную работодателем копию трудового договора;

- копию трудовой книжки, заверенную работодателем, а если она не ведется - сведения о трудовой деятельности, сформированные в электронном виде, на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом;

- копии документов об образовании и о квалификации работника, заверенные работодателем;

- копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства работника;

- реквизиты счета для перечисления выплаты;

- письменное согласие на обработку персональных данных.

Решение о начислении денег или отказе в выплате примут в течение 14 рабочих дней.

При увольнении прежде окончания 5-летнего срока получатель должен будет вернуть часть выплаты пропорционально отработанному времени.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Пензенская область стала участником программы «Земский работник культуры», по которой планируется пригласить на работу 10 человек.

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Источник — фото pxhere.com
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