Разработан порядок предоставления 1 млн рублей работникам культуры

В Пензенской области готовятся утвердить порядок предоставления компенсационной выплаты работникам культуры, переехавшим в села, поселки или города, где проживает до 50 000 человек. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Речь идет о единовременной выплате в размере 1 млн рублей.
В регламенте оговорено, что получателями этой суммы могут стать граждане РФ, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, переехавшие в вышеназванные пункты и заключившие трудовой договор с учреждением культуры, подведомственным региональному минкульту, или органом местного самоуправления, при условии нормальной продолжительности рабочего времени.
Для оформления выплаты претендент должен подать в минкульт следующие документы:
- личное заявление;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- заверенную работодателем копию трудового договора;
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем, а если она не ведется - сведения о трудовой деятельности, сформированные в электронном виде, на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом;
- копии документов об образовании и о квалификации работника, заверенные работодателем;
- копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства работника;
- реквизиты счета для перечисления выплаты;
- письменное согласие на обработку персональных данных.
Решение о начислении денег или отказе в выплате примут в течение 14 рабочих дней.
При увольнении прежде окончания 5-летнего срока получатель должен будет вернуть часть выплаты пропорционально отработанному времени.
Ранее сообщалось, что в 2025 году Пензенская область стала участником программы «Земский работник культуры», по которой планируется пригласить на работу 10 человек.
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