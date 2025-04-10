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Экономика

Перечислены самые востребованные в Пензенской области специальности

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В топ специальностей, которые в настоящее время очень востребованы в Пензенской области, входят продавец (размещено порядка 800 вакансий), водитель (около 500 вакансий). Также требуются повара, кондитеры, пекари, операторы птицефабрики.

«Еще самая востребованная профессия - швея. Это около 200 вакансий. Очень актуально сейчас», - заявил во время прямого эфира, организованного ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 10 апреля, директор кадрового центра «Работа России» Михаил Панкратов.

Совсем не востребованны, по его словам, SMM-специалисты (исследуют целевую аудиторию и разрабатывают контент-стратегию на основе потребностей и интересов пользователей, размещают посты в соцсетях от имени бренда и общаются с аудиторией, отвечая на комментарии и отзывы. - Прим. ред.).

Средняя зарплата по востребованным в регионе профессиям составляет 52 000 рублей.

«У водителей от 120 000 до 250 000 рублей. Дорожные рабочие получают до 150 000 рублей. Ну и токари и фрезеровщики, такие вот рабочие профессии - где-то примерно 130 000 рублей», - перечислил Михаил Панкратов.

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