Опубликован порядок назначения выплат детям плененных бойцов СВО

25.04.2025 | 08:30

В пятницу, 25 апреля, вступил в силу указ Президента РФ о ежемесячных выплатах детям пропавших без вести или попавших в плен бойцов.

Речь идет об участниках специальной военной операции, а также тех, кто выполнял задачи на территориях проведения контртеррористической операции и спецзадачи в Сирийской Арабской Республике.

«Законных представителей детей военного или его совершеннолетнего ребенка проинформируют о праве на выплату. Для назначения пособия нужно будет написать заявление. Подать его может сам ребенок, если ему исполнилось 18 лет, или родитель, опекун, попечитель, усыновитель несовершеннолетнего. В заявлении нужно указать реквизиты счета для перечисления пособия», - уточняет порядок получения выплаты «Парламентская газета».

К заявлению нужно приложить копии (заверенные либо с предъявлением подлинника):

- документа, удостоверяющего личность;

- свидетельства о рождении ребенка, подтверждающего родственную связь с военным;

- справки образовательной организации с указанием даты начала обучения ребенка, если ему от 18 до 23 лет и он учится по очной форме;

- справки, подтверждающей инвалидность детей, достигших 18 лет и ставших инвалидами до достижения этого возраста;

- решения органа опеки и попечительства о назначении детям опекуна;

- документа о месте жительства ребенка.

Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе. В Пензенской области он в 2025 году составляет 14 449 руб.

Выплату устанавливают с даты, указанной в приказе о захвате военнослужащего в плен или пропажи без вести, но не ранее чем с 1 декабря 2024 года.