Общество

Опубликован порядок назначения выплат детям плененных бойцов СВО

Печать
Telegram

В пятницу, 25 апреля, вступил в силу указ Президента РФ о ежемесячных выплатах детям пропавших без вести или попавших в плен бойцов.

Речь идет об участниках специальной военной операции, а также тех, кто выполнял задачи на территориях проведения контртеррористической операции и спецзадачи в Сирийской Арабской Республике.

«Законных представителей детей военного или его совершеннолетнего ребенка проинформируют о праве на выплату. Для назначения пособия нужно будет написать заявление. Подать его может сам ребенок, если ему исполнилось 18 лет, или родитель, опекун, попечитель, усыновитель несовершеннолетнего. В заявлении нужно указать реквизиты счета для перечисления пособия», - уточняет порядок получения выплаты «Парламентская газета».

К заявлению нужно приложить копии (заверенные либо с предъявлением подлинника):

- документа, удостоверяющего личность;

- свидетельства о рождении ребенка, подтверждающего родственную связь с военным;

- справки образовательной организации с указанием даты начала обучения ребенка, если ему от 18 до 23 лет и он учится по очной форме;

- справки, подтверждающей инвалидность детей, достигших 18 лет и ставших инвалидами до достижения этого возраста;

- решения органа опеки и попечительства о назначении детям опекуна;

- документа о месте жительства ребенка.

Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе. В Пензенской области он в 2025 году составляет 14 449 руб.

Выплату устанавливают с даты, указанной в приказе о захвате военнослужащего в плен или пропажи без вести, но не ранее чем с 1 декабря 2024 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте