Участникам СВО, имеющим детей, предложили ввести 3 новые выплаты

Участникам специальной военной операции, имеющим несовершеннолетних детей, предлагается ввести 3 новые выплаты. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, размещен в базе данных «Законотворчество».
Согласно документу, предлагается ввести ежегодные выплаты к Международному дню защиты детей, к началу учебного года и перед Новым годом.
Размер и правила получения выплат должно определить Правительство РФ.
Кроме того, авторы инициативы предложили установить военным ежемесячную надбавку к окладу в зависимости от количества детей: за одного ребенка - 10%, за двух - 15%, за трех - 20%, за четырех и более - 30%.
В пояснительной записке сказано, что законопроект направлен как на подтверждение значимости для страны участников спецоперации, так и на оказание дополнительной финансовой поддержки их семьям, имеющим детей.
В случае принятия закона он вступит в силу со дня официального опубликования.
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