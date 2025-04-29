Участникам СВО, имеющим детей, предложили ввести 3 новые выплаты

29.04.2025 | 08:32

Участникам специальной военной операции, имеющим несовершеннолетних детей, предлагается ввести 3 новые выплаты. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, размещен в базе данных «Законотворчество».

Согласно документу, предлагается ввести ежегодные выплаты к Международному дню защиты детей, к началу учебного года и перед Новым годом.

Размер и правила получения выплат должно определить Правительство РФ.

Кроме того, авторы инициативы предложили установить военным ежемесячную надбавку к окладу в зависимости от количества детей: за одного ребенка - 10%, за двух - 15%, за трех - 20%, за четырех и более - 30%.

В пояснительной записке сказано, что законопроект направлен как на подтверждение значимости для страны участников спецоперации, так и на оказание дополнительной финансовой поддержки их семьям, имеющим детей.

В случае принятия закона он вступит в силу со дня официального опубликования.