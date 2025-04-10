Названы даты доставки юбилейных выплат к 80-летию Победы

10.04.2025 | 10:57

В Пензенской области началось перечисление единовременных юбилейных выплат в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Участникам и инвалидам войны, их вдовам, гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей положено по 80 000 рублей, а труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма - по 55 000.

Кроме того, участникам и инвалидам войны дополнительно назначается традиционная праздничная выплата в размере 10 000 рублей, которую им ежегодно перечисляют по указу Президента РФ.

Деньги поступят ветеранам вместе с пенсией в этом месяце. 4 апреля ее уже получили те, кому дата доставки установлена на 5-12-е числа. 11-го выплата поступит тем, у пенсия приходит с 13-го по 22-е, а 23 апреля - за 23-25-е числа месяца.

«Зачисление средств на счета получателей производится не позднее следующего дня. Те пензенцы, кто выбрал такой способ получения выплат через почту, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - сообщили в отделении Соцфонда РФ по Пензенской области.