Житель области стал должником после нового замужества «бывшей»

02.11.2022 | 09:27

33-летний житель Кузнецкого района после развода с женой задолжал крупную сумму на содержание дочери.

Основанием для неуплаты алиментов стало новое замужество бывшей супруги. Мужчина посчитал, что теперь забота о ребенке снята с его плеч. В итоге долг достиг 270 тысяч рублей.

Уйти от ответственности нерадивому отцу не удалось: его привлекли к административной ответственности и назначили наказание - 60 часов обязательных работ.

«Беседа с судебным приставом, разъяснившим молодому мужчине все дальнейшие последствия уклонения от уплаты алиментов, не порадовала. Он прекрасно осознал, что дальше последует уголовная ответственность за нежелание платить и это не только повредит его репутации как работника и человека, но и не создаст положительного имиджа его дочери», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

В итоге бывшие супруги решили забыть распри: сделав выбор в пользу дальнейшего общения с дочерью, отец погасил долг, а мать девочки написала заявление об отзыве исполнительного документа.