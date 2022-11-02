Житель Кузнецкого района заплатит почти 1 млн за испорченный банкомат

02.11.2022 | 10:45

Жителю Кузнецкого района придется заплатить за испорченный банкомат, который он взломал в попытке разбогатеть.

Преступление было совершено в декабре 2020 года. Сельчанин забрался в хозяйственный отдел магазина, расположенного в одном из сел Камешкирского района. Там он взял два топора, четыре гвоздодера, шлифовальную машинку с отрезными дисками по металлу.

Инструменты вскоре нашли применение. Их мужчина использовал, чтобы вскрыть сейф банкомата и добраться до денег. Раздобыв 306 950 рублей, злоумышленник скрылся.

Правоохранители установили его личность, сельчанина осудили.

Однако история на этом не завершилась. Финансовое учреждение, которому принадлежал вскрытый банкомат, обратилось к страховой компании с требованием возместить причиненный действиями вора ущерб.

Эту сумму банку выплатили, но потери страховщика предстоит возместить тому, кто испортил оборудование.

«Поскольку у мужчины возникла ответственность по возмещению ущерба собственникам поврежденного имущества, суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в пользу АО СК «РСХБ-Страхование» ущерб в порядке суброгации в размере 987 980 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 080 рублей», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Кузнецкого районного суда.