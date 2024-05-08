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Общество

Пензенским мусульманам предстоит вакцинироваться перед хаджем

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С четверга, 9 мая, стартует ритуальное паломничество мусульман в Саудовскую Аравию. Организацию хаджа в 2024 году обсудили на совещании в правительстве Пензенской области, которое состоялось в среду, 8 мая.

Участники, в числе которых были представители духовных управлений мусульман региона, ФСБ, Роспотребнадзора, минздрава, изучили особенности подготовки верующих к выезду.

Так, желающим посетить Мекку и Медину необходимо пройти основные медицинские процедуры, установленные Министерством здравоохранения Саудовской Аравии в качестве обязательных, например вакцинацию от инфекционных заболеваний.

«Было принято решение о необходимости распространения среди паломнических групп материалов, освещающих основные требования по прохождению медицинских процедур и возможности вакцинации в медучреждениях региона», - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, поднимался вопрос обеспечения безопасности паломников.

Хадж будет проводиться до 10 июня. По данным Роспотребнадзора, квота паломников из России в 2024 году составила 25 тысяч человек.

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Источник — фото областного правительства
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