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Общество

Мизулина осудила билборд с Инстасамкой на улице Калинина

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Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина осудила билборд с Инстасамкой, установленный на улице Калинина в Пензе. Жалобу, присланную подписчиком, она опубликовала в своем телеграм-канале.

«Добрый день! В Пензе, в самом центре города, перед Днем Победы вывесили фото Инстасамки. Дети уже третий день на таком холоде поют патриотические песни до хрипоты, а потом идут и видят, что теперь, оказывается, приветствуются вот такие певицы. Тексты у нее многие точно с возрастным ограничением, а рекламируют данную исполнительницу (даже и не живущую в нашей стране) посреди бела дня в такое время. И как потом родителям фильтровать у детей негодный контент предлагаете?» - говорится в присланном ей обращении.

Екатерина Мизулина согласилась с автором и отметила, что уместнее на данном билборде было бы разместить фотографию ветерана Великой Отечественной войны.

«Например, жительницы региона - Зинаиды Боярчук, участницы Великой Отечественной войны, награжденной медалью «За Победу над Германией», «За безупречную службу» 3 степеней», - предложила директор Лиги безопасного интернета.

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Источник — фото из тг-канала Екатерины Мизулиной
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