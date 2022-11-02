В УЖКХ озвучили планы по ремонту дорог в Пензе в 2023 году

02.11.2022 | 18:30

В разных районах областного центра запахнет новым асфальтом. Стало известно, какие улицы приведут в порядок в Пензе в 2023 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты начнут работать, как только установится благоприятная погода - во второй половине апреля и начале мая.

«Из основных магистралей можно выделить улицы Пушкина, Бакунина (от улицы Плеханова до улицы Кулакова), Космодемьянской, Дизельную, 3-й проезд Бурмистрова, а также Сурскую улицу», - уточнил начальник отдела Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

Ремонтом займутся представители трех пензенских организаций. С ними заключили четыре контракта, проторгован 91 объект, выделено 615 миллионов рублей.

На улице Пушкина глубоких ям и выбоин нет, но есть трещины, кое-где стоят стоят заплатки. Будущей весной здесь появится тяжелая техника.

После ремонта дороги шире не станут, но специалисты обещают заменить бордюрный камень в тех местах, где он потрескался, обустроить ливневки, количество которых, впрочем, не увеличится.

В 2022 году мастера тоже приводили в порядок проезжую часть. Новый асфальт появился на основных магистралях города и в частном секторе.

«Формируем перечень, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения: установка новых светофоров, модернизация существующих, установка пешеходных ограждений. До конца года этот перечень будет согласован с ГИБДД, все объекты отторгуем», - сообщил Михаил Парастаев.

Кроме того, установят пять новых камер в местах, где часто случаются ДТП.