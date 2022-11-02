В Пензе создадут кадровый резерв директоров школ

02.11.2022 | 19:00

Каждый из собравшихся в пензенском минобре в ближайшем будущем может стать директором школы или занять похожую должность. Позади - строгий отбор из ряда этапов. Теперь идет обучение.

«Мы сталкиваемся, в частности, с тем, что руководитель не устраивает, а вместо него некого взять. Поэтому мы начали формировать кадровый резерв - это как раз те люди, которые будут отобраны и подготовлены, чтобы занять место или прийти в новые школы», - пояснила руководитель федеральных проектов Рособрнадзора Наталья Алтыникова.

В регионе запущен пилотный проект. Прежде директорам приходилось чаще учиться на собственных ошибках.

В финальный этап конкурса дошли 30 человек. Юлия Майорова из Заречного 12 лет работает в школе, доросла до завуча и, когда узнала о создании кадрового резерва, решила попробовать свои силы.

«Это не просто руководитель, потому что образовательная организация отличается своей спецификой. Здесь приходится работать с довольно интересным коллективом, где каждого надо уметь направить. Получается, что директор школы - такой многорукий человек, который должен уметь делать все!» - отметила педагог.

Чтобы попасть в первый этап отбора в кадровый резерв, требовались педагогическое образование и опыт работы не менее трех лет, в том числе на руководящей должности. Завершить обучение будущих директоров планируют в декабре.