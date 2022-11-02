Общество

Работающие зареченцы становятся беднее

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В Заречном созвали межведомственную комиссию, на которую пригласили представителей около 200 организаций, где заработная плата сотрудников ниже МРОТ или же средней по отрасли.

На заседании обсудили текущую ситуацию с низким вознаграждением за труд.

«Поскольку экономическая ситуация ухудшается, для сохранения бизнеса предприниматели вынуждены переходить на гибкие условия организации рабочего времени», - приводит слова 1-го зама главы администрации закрытого города Алексея Рябова портал «Заречье сегодня».

Бизнесмены объясняли маленькие зарплаты тем, что их деятельность зависит от спроса. Если он невысокий, то сотрудникам лучше работать по совместительству на четверть или половину ставки.

«Платим врачам за отработанное по факту время. Значительная часть людей, которые раньше могли себе позволить консультацию платного доктора, теперь идут в муниципальные поликлиники», - отметил директор одного из частных медицинских центров.

По итогам заседания несколько предпринимателей пообещали поднять людям зарплату до МРОТ.

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