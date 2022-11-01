Общество

В Пензенской области на несколько дней изменится расписание поездов

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В связи с празднованием Дня народного единства в график движения пригородных поездов по Пензенской области вносятся изменения.

- В четверг, 3 ноября, составы будут курсировать по расписанию пятницы;

- 4, 5 ноября - по графику субботы;

- 6 ноября - по графику воскресенья;

- 7 ноября - по графику понедельника.

Кроме того, с 3 по 6 ноября назначается дополнительный поезд № 7180 Пенза-I (отправление в 18:35) - Кузнецк (прибытие в 20:15), с 3 по 7 ноября - № 7181 Кузнецк (отправление в 7:00) - Пенза-I (прибытие в 8:40).

С 4 по 6 ноября назначаются поезда № 6115 Белинская (отправление в 10:12) - Башмаково (прибытие в 11:43) и № 6110 Башмаково (отправление в 14:29) - Белинская (прибытие в 15:59).

«Время отправления и прибытия поездов указано местное. Просим пассажиров внимательно следить за расписанием», - напомнила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

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Источник — фото pixabay.com
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