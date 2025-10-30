4 и 11 ноября изменится график движения «Сурской стрелы»

30.10.2025 | 14:30

В график движения межрегиональных пригородных поездов «Сурская стрела» вносятся изменения из-за ремонтных работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой на станции Рузаевка и перегонах Леонидовка - Шнаево - Канаевка.

4 ноября движение поезда № 7239/7232 Саранск - Пенза-I - Кузнецк на участке Саранск – Рузаевка отменяется. Он отправится из Рузаевки в 17:17 и проследует через Булычево (приб. 17:55, отпр. 17:58) и Пензу-I (приб. 19:37, отпр. 19:39) до Кузнецка (приб. 21:09).

4-го и 11-го числа для поездов № 7231/7230 Саранск - Пенза-I - Кузнецк и № 7233/7238 Кузнецк - Пенза-I - Саранск также отменяется движение на участке между Саранском и Рузаевкой.

Поезд № 7231/7230 устанавливается сообщением Рузаевка (отпр. 8:46) - Пенза-I (приб. 10:53, отпр. 10:55) - Кузнецк (приб. 12:25), поезду № 7233/7238 - сообщение Кузнецк (отпр. 06:52) - Пенза-I (приб. 8:22, отпр. 8:24) - Рузаевка (приб. 10:34).

11 ноября поезд № 7247/7246 Кузнецк - Пенза-I – Саранск отправится со станции Кузнецк на 7 минут раньше расписания, в 16:13, и пройдет через Канаевку (приб. 17:05, отпр. 17:06) - Пензу-I (приб. 17:50, отпр. 17:52) до Саранска (приб. 20:50), сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.