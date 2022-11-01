В Пензенской области мусоровозы растаскивали грязь с полигона ТКО

01.11.2022 | 16:45

В Пачелме коммунальщики нарушили правила охраны окружающей среды при размещении отходов. Это выявила проверка, проведенная в ООО «Малое универсальное предприятие ЖКХ».

Организация не огородила по периметру полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в райцентре. Там, где ограждения не было, глубина осушительной траншеи и высота валов составляли менее двух метров.

Кроме того, дезинфицирующая установка для мойки ходовой части мусоровозов или переносное устройство для обработки колес на выезде с полигона не использовались, рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После проверки в отношении организации было возбуждено административное дело. С учетом того, что ООО относится к субъектам малого предпринимательства, его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений. Процесс контролирует прокуратура района.