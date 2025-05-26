В регионе едва не нарушили права сдающих экзамены школьников

26.05.2025 | 17:20

В Пензенской области хотели организовать прохождение государственной итоговой аттестации в школах, где вовсю идет ремонт. Нарушение выявила прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в списке пунктов для проведения экзаменов многопрофильный лицей в селе Малая Сердоба, школу имени А. С. Пушкина в Колышлее и школу № 1 в Пачелме.

Все эти образовательные учреждения, согласно заключенным контрактам с подрядчиками, во время аттестации должны будут находиться на ремонте. А в Пачелме работы уже начали.

«Таким образом, принятые Министерством образования Пензенской области управленческие решения об определении пунктов сдачи экзаменов и распределении участников нарушали права несовершеннолетних и препятствовали своевременному исполнению муниципальными органами управления образованием обязанностей по организации транспортного обеспечения участников государственной итоговой аттестации», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Министру образования внесли представление. После этого из списка пунктов ГИА исключили ремонтируемые школы, ребята будут сдавать экзамены в других местах.