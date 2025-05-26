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Криминал

Ехал без прав: в Пензе водителя будут судить за пострадавшего пассажира

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В Пензе будут судить 29-летнего водителя, по чьей вине серьезно пострадал пассажир. Мужчина сел за руль без прав, нарушил правила дорожного движения и попал в ДТП.

Авария случилась вечером 4 ноября 2024 года. Пензенец вместе с товарищем ехал на ВАЗ-2110 по улице Ново-Тамбовской в сторону Вишневой. Дорога была мокрой, водитель не выбрал безопасную скорость, потерял управление, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «УАЗ-Патриот».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру транспортного средства, которым управлял обвиняемый, не пристегнутому ремнем безопасности, причинен тяжкий вред здоровью», - пояснила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На горожанина завели уголовное дело, он признал вину. Дальнейшую его судьбу будет решать Первомайский районный суд.

В воскресенье, 25 мая, на трассе в Иссинском районе столкнулись два автомобиля. В ДТП 2 человека погибли, 10 пострадали, в их числе дети.

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