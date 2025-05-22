Главе Кузнецка внесли представление из-за волокиты по делу подростка

22.05.2025 | 12:46

Прокуратура внесла представление главе Кузнецка Сергею Златогорскому после того, как выявила нарушения законодательства.

В мэрию города обратилась опекун подростка-сироты, имеющего право на обеспечение благоустроенным жилищем, с заявлением о включении девочки в соответствующий список.

Однако администрация необоснованно приостановила рассмотрение обращения. Это решение было аргументировано тем, что заявление не соответствует форме, а предоставленные копии документов не заверены.

После вмешательства надзорного ведомства ребенка включили в список граждан, подлежащих обеспечению жильем. После достижения совершеннолетия у девочки появится право на получение квартиры.

«Виновное должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.