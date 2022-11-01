Общество

В мэрии рассказали, появится ли на улицах Пензы иллюминация

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Во вторник, 1 ноября, в администрации областного центра ответили на вопрос читателя портала «ПензаИнформ» о праздничном украшении города к зимним праздникам.

«Планируется ли хоть какая-нибудь иллюминация в Пензе на Новый год (на Московской, путепроводе 8 Марта) или же нет?» - поинтересовался обратившийся в редакцию пензенец.

Заммэра Сергей Волков дал утвердительный ответ.

«В рамках подготовки к празднованию на территории Пензы нового, 2023 года запланировано включение праздничной иллюминации вдоль основных магистралей и улиц районов города, в том числе по улице Московской и на путепроводе по улице 8 Марта», - говорится в его сообщении.

Кроме того, как ранее уточнили в управлении культуры, с 11 декабря по 13 января на площади Ленина с 17:00 до 18:00 по традиции будет работать домик Деда Мороза.

На празднование Нового года и Рождества из городского бюджета выделяется около 1,7 млн рублей. В сумму среди прочего входят монтаж и демонтаж елки, установка небольших светодиодных елочек и инсталляции «2023».

Для сравнения: в 2021 году на оформление Пензы из городского бюджета было выделено 6 млн руб. При этом 3,5 млн потратили на ремонт световых конструкций и закупку елочных игрушек, которые несознательные граждане забирают домой в качестве сувениров.

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