На новогодние праздники в Пензе выделят около 1,7 млн рублей

18.10.2022 | 17:10

Во вторник, 18 октября, в Пензенской гордуме состоялась внеочередная сессия. На ней рассматривался только один вопрос - о внесении изменений в муниципальный бюджет.

В зале заседаний присутствовал 21 депутат из 35 - таким образом, кворум был набран. Срочность оказалась связана с поступлением из федерального бюджета денег по нацпроектам, которые нужно довести до тех, кто воплощает их в жизнь.

«Эти деньги будут проходить через казначейство, минфин, минстрой - уйдет целая рабочая неделя. Это и ремонт домов для переселенцев, и проект «Безопасные и качественные дороги», и другие нацпроекты. Уведомления спустились буквально вчера, и мы вынуждены были вас попросить собраться на внеочередную сессию», - пояснил глава администрации Пензы Александр Басенко.

По его словам, если вопрос вынести на очередную сессию, запланированную на 28 октября, задержка во времени стала бы слишком большой.

Помимо нацпроектов, деньги будут направлены и на другие нужды города.

Как доложила начальник финансового управления Ольга Завьялкина, предлагается увеличить доходную часть бюджета по налогам на 87 млн рублей.

На выдачу зарплат в связи с увеличением минимального размера оплаты труда будет направлено порядка 12 млн рублей, на уличное освещение - 50 млн, на возмещение недополученных доходов от перевозки льготников за сентябрь и октябрь 2022 года - на 6,2 млн рублей.

Кроме того, по ходатайству управления культуры будет дополнительно выделено 150 тыс. рублей на проведение фестиваля граффити «Текстура» и 1 млн 206 тыс. - на празднование Нового года и Рождества. Последняя сумма включает в себя монтаж и демонтаж елки, установку небольших светодиодных елочек и инсталляции «2023». Как уточнила Ольга Завьялкина сетевому изданию «ПензаИнформ», прежде на новогодние праздники закладывалось еще около полумиллиона рублей.

За принятие решения присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали единогласно.

В конце 2021 года на праздничное оформление Пензы из городского бюджета было выделено 6 млн руб. При этом 3,5 млн потратили на ремонт световых конструкций и закупку елочных игрушек, которые несознательные граждане забирают домой в качестве сувениров.