Общество

В Заречном проанализировали жалобы горожан

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В Заречном проанализировали жалобы, с которыми местные жители обращаются к руководству города. Данные опубликовал портал «Заречье сегодня».

С начала лета глава Заречного Олег Климанов провел 49 встреч во дворах многоквартирных домов. Люди рассказали о своих проблемах. Всего было подано 1 600 заявок, 263 из них отработали.

Чаще всего - в 34% случаев - зареченцы жаловались на обслуживание и ремонт домов, работу коммунальных служб. 28,5% обращений касались обслуживания дворов, установки и ремонта детских площадок.

14,7% вопросов были про ремонт и строительство дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, установку дорожных знаков и создание парковок. 8,3% затрагивали благоустройство, озеленение и уборку городских улиц и скверов.

3,4% людей пожаловались на проблемы с отловом бродячих животных, 11% - на работу общественного транспорта, вывоз мусора, долгострои и прочее.

В 2023 году встречи планируют продолжить.

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