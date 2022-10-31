В военкомате ответили на актуальные вопросы об осеннем призыве

31.10.2022 | 15:33

Во вторник, 1 ноября, в Пензенской области, как и во всей России, стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. Накануне в военном комиссариате региона рассказали о некоторых особенностях службы в армии.

Там напомнили, что призыву на 12 месяцев подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие (но обязанные состоять) на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Сначала гражданин должен явиться по повестке на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии; затем - для отправки к месту прохождения военной службы.

Принципы и методика подготовки солдат будут выстроены с учетом опыта СВО.

«Методика подготовки солдат постоянно совершенствуется с учетом опыта, полученного в ходе военных конфликтов, развития технологий и появления новых типов вооружения и техники», - уточнили в военкомате.

Для призывников предусмотрены увольнительные - одна в неделю на усмотрение командира и при отсутствии дисциплинарных взысканий.

«Любой гражданин РФ, проходящий военную службу по призыву и имеющий среднее профессиональное или высшее образование, вправе в любой момент подписать контракт о поступлении на военную службу в Вооруженные Силы РФ. Граждане РФ, призванные на военную службу и не имеющие среднего профессионального или высшего образования, вправе заключить контракт с Минобороны России через три месяца после призыва на военную службу», - пояснили специалисты.