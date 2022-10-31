Пензячка засудила коммунальщиков за угодившую в провал машину

31.10.2022 | 12:59

В Пензе владелице Renault Duster через суд удалось добиться компенсации за ремонт автомобиля. Машина угодила в провал в асфальте на улице Терновского.

ЧП случилось вечером 23 июля 2021 года. Иномарка пензячки попала в яму в дорожном покрытии шириной два метра, такой же длиной и глубиной в один метр, образовавшуюся напротив дома № 156. Причиной провала стал прорыв трубопровода.

Об аварии местные жители сообщили коммунальным службам еще 21 июля, однако их обращения игнорировались. Ремонт участка затеяли только после того, как провалилась машина горожанки. Аварийные сети заменили, яму засыпали грунтом, песком и щебнем, а затем положили асфальт.

Автомобиль получил механические повреждения. Владелица обратилась в суд с требованием взыскать с УЖКХ города расходы на ремонт, эвакуатор, а также на рассмотрение дела.

Однако представитель УЖКХ Пензы не согласился с иском, пояснив, что за водопроводные сети отвечает ресурсоснабжающая организация.

В свою очередь представитель ресурсников заявил, что данный участок не находится в аренде или ином хозяйственном ведении предприятия.

Служители Фемиды ознакомились с материалами дела, выслушали стороны и пришли к выводу, что аварийный участок действительно не значится в реестре муниципального имущества, за него не отвечает и ресурсоснабжающая организация, но и бесхозным он признан не был.

«Кольцевой водопровод относится к объектам, расположенным в границах территории муниципального образования, надлежащее содержание которых должно осуществляться органом местного самоуправления в рамках реализации публичных полномочий, предусмотренных законом», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В итоге служители Фемиды постановили взыскать с УЖКХ города 60 000 рублей за ремонт иномарки и 23 000 в качестве компенсации расходов на эвакуатор, проведение диагностики и другие действия.

Представитель управления не согласился с решением и подал апелляцию, но суд вышестоящий инстанции оставил ее без удовлетворения, а постановление - без изменений.