Пензенцы не определились с празднованием Хеллоуина

31.10.2022 | 12:18

Жители Пензенской области не определились, отмечать им Хеллоуин 31 октября или нет.

Хеллоуин - современный международный праздник, родиной которого считаются Великобритания и Северная Ирландия. В этот день по традиции дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по домам, выпрашивая сладости. Для отпугивания злых духов используются полые тыквы с вырезанными глазами и свечой внутри.

В последние годы Хеллоуин стал популярен и в России. В развлекательных заведениях проводят тематические вечеринки, помещения кафе украшают соответствующей символикой, проводятся и детские праздники.

«Мы с ребенком (девочке 5 лет) сегодня идем на детский праздник, посвященный Хеллоуину. Для нас это еще одна возможность встретиться с друзьями, поучаствовать в разных испытаниях, порешать головоломки - в целом весело и с пользой провести время. Дочке все это доставляет радость, мне, глядя на нее, тоже», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» жительница областного центра Марина.

Читатель портала по имени Иван высказал противоположную точку зрения: «Это не наш праздник! В нынешних условиях активного противостояния России и Запада отмечать Хеллоуин - это кощунство! Вспомните об исконно русских праздниках и ориенируйтесь на них».

Об этом же ранее заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов.

«Хеллоуин никакого отношения не имеет ни к христианской вере, ни к чему. Об этом очень четко сказал протоиерей Андрей Ткачев. Конечно, нужно отменять. Это все пришлое. То, что за 30 лет к нам мрази всякой психологической, идеологической и якобы традиционно католической нанеслось, от этого всего нужно избавляться. Это совершенно четко», - приводит его слова ura.news.