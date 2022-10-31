Мобилизация: военкоматы должны прекратить подготовку повесток

31.10.2022 | 17:26

С понедельника, 31 октября, в Пензенской области, как и во всей России, военкоматы должны вернуться к работе в штатном режиме. Об этом заявило Минобороны РФ.

Речь идет о личном составе, задействованном для обеспечения частичной мобилизации.

«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», - говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, должны прекратиться подготовка и вручение повесток.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», - подчеркивается в сообщении.

На брифинге 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил, что регион выполнил мобилизационное задание на 100%. Однако повестки пока все равно будут присылать, потому что необходимо уточнить личные данные тех, кто состоит на воинском учете, чтобы впредь не допускать ошибок.