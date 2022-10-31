Грязь и лужи: дорогу к ритуальному залу в Пензе назвали позором

Жительница Пензы Галина С. раскритиковала состояние дороги до ритуального зала городской больницы № 4. Свое мнение она оставила на странице губернатора в «Одноклассниках».
«Мне пришлось побывать в ритуальном зале 4-й больницы. Прошу Вас посетить это место и попробовать дойти до него от ворот своими ногами. Проехать можно только на тракторе, а пройти невозможно. А у кого горе, они идут по грязи и лужам на прощание с родными людьми. Где-то заборы красят, а этого места никто не замечает. ПОЗОР», - высказалась женщина. Ее пост понравился девяти другим пользователям.
На крик души Галины откликнулось облаcтное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Его представитель пояснил, что ритуальный зал, расположенный на улице Светлой, 1, является их структурным подразделением.
«Текущий ямочный ремонт дорожного покрытия территории областного бюро судебно-медицинской экспертизы проводится регулярно за счет средств, исходя из финансирования учреждения. Ближайшие работы по восстановлению тротуара запланированы на март-апрель 2023 года», - говорится в ответе.
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