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Общество

Жители Шуиста лишены льготного проезда до центра Пензы

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В Пензе жителям мирорайонов Шуист и Биосинтез недоступен льготный проезд в общественном транспорте.

На это главе региона пожаловалась пензячка Светлана в социальной сети «Одноклассники».

Пользовательница указала: поскольку в данные районы не ходят большие автобусы, то местные жители не могут пользоваться льготами.

«Два года назад пустили автобус по маршруту № 1, но через месяц отменили. У нас получается, что бал правят частники, а администрация тогда зачем? И почему на маршруте № 149 не действуют льготы?» - спросила Светлана.

В ответе от областного правительства женщине напомнили, что на Шуист ходит троллейбус № 9. На проезд в электротранспорте льготы предусмотрены.

«Льготный проезд в автобусах маршрута № 149 не предоставляется в связи с тем, что данный маршрут является межмуниципальным», - пояснили Светлане.

Женщина возразила представителю регионального правительства: маршрут троллейбуса № 9 не пролегает через центр города, где находятся крупные учреждения торговли, культуры и другие.

«В рамках транспортной реформы планируется увеличить долю автобусов большого класса и троллейбусов», - заявили в правительстве.

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