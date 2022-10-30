В Пензенской области пополнили парк коммунальной техники

Пензенская область приобрела 89 спецмашин. Коммунальная техника закуплена для 21 района региона.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и ГЗН.
Машины приобрели за счет областного бюджета (90%) и муниципальных (10%).
«Только по городу Пензе предусмотрены субсидии в объеме 310,32 млн руб. на приобретение коммунальной техники и навесного, прицепного оборудования в количестве 66 единиц», - добавили в министерстве.
В пресс-службе регионального правительства пообещали, что в этом году пензенские дороги будут убирать 157 машин. Большая часть спецтехники новая.
В работах задействуют комбинированные машины, тракторы, бульдозеры, самосвалы, грейдеры, роторную технику. Убирать планируется не только автомагистрали, но и придомовые территории.
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